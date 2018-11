Berlin (ots) - Die rbb/ARTE Produktion "Das System Milch" von Andreas Pichler hat den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis 2018 in der Kategorie "Wirtschaft gut erklärt" gewonnen. Gemeinsam mit "CFD-Trading: Wer sind die YouTube-Typen, die Dich reich machen wollen?" vom Norddeutschen Rundfunk wurde "Das System Milch" am 20. November 2018 im Berliner Kino International mit dem ersten Platz ausgezeichnet.



Das System Milch Der 90-minütige Dokumentarfilm "Das System Milch" (Redaktion: Christian von Behr) widmet sich dem bis heute romantisch verklärten Bild der idyllischen Milchviehwirtschaft, von dem in Wahrheit nicht mehr viel übrig ist: Aus dem Geschäft mit der Milch ist eine milliardenschwere Industrie geworden, die dafür sorgt, dass der Milchkonsum weltweit konstant weiter ansteigt. Ob in Europa, Asien oder Afrika - Milch steht sinnbildlich für ein auf unkontrolliertes Wachstum getrimmtes Modell globaler Lebensmittelproduktion. Der Grimme-Preisträger Andreas Pichler trifft auf Bauern, Molkereivorstände, Politiker, Lobbyisten und Wissenschaftler. Eine Reise über mehrere Kontinente, die mit Vorurteilen aufräumt und Lösungen aufzeigt.



Nachwuchsfilmpreis für "The Cleaners" In der Kategorie (Nachwuchsfilme) wurde die rbb-Koproduktion "The Cleaners" der gebrueder beetz filmproduktion als bester Beitrag ausgezeichnet.



Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis Seit 1968 vergibt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie jährlich den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis an die besten Filme rund um das Thema Wirtschaft. 2018 hat der Preis eine neue Ausrichtung erfahren und fokussiert nun stärker auf innovative Methoden und Formate audiovisueller Produktionen und Industrien.



