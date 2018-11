Die syrische Armee hat den Süden Syriens komplett vom IS befreit. Eine Offensive gegen al-Nusra im Südosten von Idlib soll folgen.

Das Generalkommando der syrischen Streitkräfte gab am Montagabend bekannt, dass die gesamte südliche Region Syriens vom Terrorismus befreit wurde, nachdem die letzten Einheiten der Terror-Miliz IS in der Region Tuloul al-Safa tief in die östliche Badiya (Wüste) von Suweida verdrängt wurden. "Nach einer Reihe präziser und fokussierter Militäreinsätze haben unsere tapferen Streitkräfte die gesamte Region Tuloul al-Safa, die eine komplexe vulkanische Natur besitzt, vollständig unter Kontrolle gebracht. Es wurden IS-Terroristen beseitigt und große Mengen leichter und mittlerer Waffen beschlagnahmt", zitiert die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA das Oberkommando aus einer Mitteilung. Das letzte Gebiet, das der IS noch kontrollierte, hatte eine Fläche von 380 Quadratkilometern. Die syrischen Streitkräfte planen eine Offensive in der Provinz Idlib. In den vergangenen Wochen waren durchgehend Söldner-Verbände der al-Nusra-Front (heute Hayat Tahrir al-Scham -...

