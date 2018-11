Die Kurse von Krypto-Währungen befinden sich unter starkem Druck.

TOP-Meldung Krypto-Crash geht weiter, Bitcoin nahe 4.000 Dollar Die Kryptowährungsmärkte waren am Dienstag erneut in Aufruhr, und alle größeren Münzen setzten ihre Verluste fort. Bitcoin fiel am Dienstagabend sogar in die Nähe von 4.000 Dollar. Nach Monaten der relativen Stabilität sind die Bullen der Kryptowährung durch einen plötzlichen Abschwung des Marktes im November und verstärkte regulatorische Überprüfungen in Bewegung geraten. Der Krypto-Markt hat rund 700 Milliarden US-Dollar verloren, seit die Krypto-Manie im Januar ihren Höhepunkt erreichte. Indessen hat der Handel an den Terminmärkten, wo Anleger gegen Bitcoin wetten können, zugenommen. Der jüngste Crash fällt zeitlich mit einer "Hard Fork" von Bitcoin Cash zusammen. Dabei spaltete sich die Nummer 4 unter den Kryptowährungen letzte Woche in zwei Hälften. Dieser "Hash War" zwischen verfeindeten Parteien hat die manchmal chaotische Natur der ...

