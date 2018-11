Düsseldorf (ots) - Der Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Bundeswirtschaftsministeriums fordert die Gründung einer neuen nationalen Stiftung, die sich mit den wichtigsten gesellschaftlichen Zukunftsfragen bei der Digitalisierung beschäftigt. Der Erfolg der Digitalisierung in Deutschland werde davon abhängen, heißt es in dem Positionspapier, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegt, "ob wir die Menschen mitnehmen, angemessen auf ihre Ängste eingehen statt sie zu schüren". Die Digitalisierung müsse so gestaltet werden, dass alle 82 Millionen Menschen in unserem Land davon profitieren", heißt es in dem Papier. "Wir können nur in einer optimistischen, technologie- und innovationsoffenen Gesellschaft erfolgreich sein." Eine "Deutsche Stiftung für Digitale Innovationen" solle sich zum Beispiel mit den Themen Ressourcen, Ökologie und Gesundheit befassen. Das Ziel sind nachhaltige Entwicklungen zum Wohle des Menschen.



Der Beirat Junge Digitale Wirtschaft berät das Bundeswirtschaftsministerium zu aktuellen Fragen der digitalen Transformation.



