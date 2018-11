Die ideale Stromversorgung für tragbare und IoT-Geräte, die den Stromverbrauch auf ein Zehntel des Verbrauchs von unseren konventionellen Reglern reduziert!

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba, nachstehend "ABLIC") führte heute die kompakte LDO-Regler-Serie (*1) S-1318 mit sehr niedrigen Stromverbrauch für tragbare und IoT-Geräte ein.

Comparison of current consumption with our conventional product (Graphic: Business Wire)