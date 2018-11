Wer sein Smartphone geschäftlich nutzt, findet nur wenige viele Mobilfunkanbieter zur Auswahl. Wer für welche Art von Geschäftskunden die besten Angebote hat, zeigt unser Ranking.

Wer sein Smartphone geschäftlich nutzen will, findet nicht allzu viele Mobilfunkanbieter, unter denen er wählen kann. Neben den großen Marken Telekom, Vodafone, O2 und 1&1 sind es nur freenetmobile.de und klarmobil.de, die neben Privattarifen auch Tarife anbieten, die sich explizit an Geschäftskunden richten. Sie bieten etwa eine eigene Hotline für Geschäftskunden oder einen eigenen Geschäftskundenbereich auf der Webseite an.

Gerade die letzteren beiden werben mit günstigen Pauschalkonditionen, überraschen Kunden allerdings auch mit immensen Zusatzkosten, wenn sie ihr Nutzerverhalten falsch einschätzen. Wenn die enthaltenen Freiminuten oder das Datenvolumen aufgebraucht sind, fallen schnell hohe Zusatzgebühren an.

Insgesamt gibt es Hunderte Mobilfunktarife mit den unterschiedlichsten Optionen für zusätzliches Datenvolumen, Telefonie ins EU-Ausland oder spezielle Streamingangebote. Nicht jeder Tarif eignet sich für jeden Nutzertypen. Um herauszufinden, welche Mobilfunkanbieter und -tarife am besten zu den unterschiedlichen Geschäftskunden passen, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) zum dritten Mal im Auftrag der WirtschaftsWoche den Markt analysiert. Im Fokus stehen dabei die Nutzungsgewohnheiten verschiedener idealtypischer Privat- und Geschäftskunden. Die Übersicht zum Privatkunden-Ranking finden Sie hier.

"Anhand unserer Ergebnisse merken wir: die kleineren Anbieter richten sich vor allem an Privatkunden", sagt Sandra Stetten vom DKI. "Auf Ebene der Geschäftskunden sind sie kaum konkurrenzfähig."Bewertet wurden die Anbieter nach zwei Kategorien: Zum einen nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wiederum Konditionen und Angebot umfasst und zum anderen nach der Qualität des Kundenservice.Am Ende stellt sich jedem Nutzertypen die gleiche Frage: Was bekomme ich für mein Geld? Die Antworten sehen Sie in unserer Übersicht.Offenlegung:Die WirtschaftsWoche arbeitet mit dem DKI für unterschiedliche Tests zusammen. Nicole Gründgens, eine der Geschäftsführerinnen des DKI, ist mit Gregor Gründgens verheiratet, der bei Vodafone als Director Brand Marketing tätig ist. Das DKI versichert, dass Frau Gründgens intern zu keinem Zeitpunkt über die Ergebnisse informiert worden ist. Die Abfrage der vorgegebenen Musterfälle läuft über die Pressestellen der jeweiligen Unternehmen ab. Die Marketingabteilung von Vodafone ist damit nicht involviert.

Mobilfunk-Szenario:Der Vieltelefonierer

Der Vieltelefonierer nutzt das Mobiltelefon für Privates und Geschäftliches. Er benötigt es aber hauptsächlich zum Telefonieren mit Kunden innerhalb Deutschlands. Unterwegs nutzt er es zudem zum Abrufen von E-Mails und Versenden von Dateien sowie Recherchen. Innerhalb Deutschlands telefoniert er insgesamt 2400 Minuten im Monat, aus Deutschland ins Ausland telefoniert er weitere 120 Minuten. Zudem verbraucht er 3 GB Datenvolumen im Monat.

Der Vieltelefonierer hat vergleichsweise viel Auswahl: Vier der sechs Anbieter schneiden "sehr gut" oder "gut" ab, die anderen beiden erhalten die Note "befriedigend".

Das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis findet der Vieltelefonierer bei Vodafone mit dem Tarif "Red Business S+" mit der Zusatzoption "Minuten Paket International 100". Der Vieltelefonierer erhält dabei 6 GB Datenvolumen pro Monat und eine Downloadgeschwindigkeit von 500 Mbit/s. Neben einer Allnet-Flat, die alle Anbieter erhalten, bietet Vodafone 160 Freiminuten aus Deutschland ins EU-Ausland. Kostenpunkt pro Monat: 30,40 Euro.

Auch O2 (120 Freiminuten) und die Telekom (100 Freiminuten) bieten entsprechende Freiminuten ins EU-Ausland - wobei die Telekom damit das Nutzungsverhalten des Musterkunden nicht abdeckt, für den deswegen zusätzliche Gebühren anfallen. Die Telekom hat dafür als einziger Anbieter eine Hotspot-Flatrate kostenlos im ...

