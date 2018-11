Zürich - Eine junge Französin gibt in der Klavierwelt zurzeit den Ton an: Lise de la Salle, geboren 1988. Mit ihren 30 Jahren beherrscht sie ihr Instrument bereits wie ein alter Meister. Am 4. Dezember haucht sie dem europäischen «Fin de Siècle» gemeinsam mit Daniel Hope und dem Zürcher Kammerorchester neues Leben ein.

Als Ende einer Welt von gestern und zugleich als Beginn der Moderne zieht das «Fin de Siècle» heute zunehmend das Interesse auf sich: Weltschmerz und Endzeitstimmung sind für die Zeit zwischen 1885 und 1914 ebenso typisch wie Zukunftseuphorie und Aufbruchsstimmung; ...

