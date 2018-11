Kronprinz Mohammed muss vorerst keine Sanktionen der US-Regierung im Fall Khashoggi fürchten. Trump lobt stattdessen die Zusammenarbeit mit dem Königreich. Auch einige seiner Parteifreunde zeigen sich entsetzt.

US-Präsident Donald Trump sieht von einer härteren Bestrafung Saudi-Arabiens für die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi trotz Forderungen nach einer härteren Gangart ab. Auch an den Waffenverkäufen ans Königreich ändere sich nichts, teilte Trump amit. Zugleich stellte er Erkenntnisse der US-Geheimdienste infrage, wonach der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman nicht nur vorab über die Tötung Khashoggis informiert, sondern die Tat angeordnet habe. Es könne gut sein, dass der Thronfolger "über diesen tragischen Vorfall" im Bilde gewesen sei, erklärte Trump. "Vielleicht war er es und vielleicht war er das nicht!" Prompt regte sich scharfe Kritik an seinem Umgang mit Riad, auch aus den Reihen seiner Republikaner.

Khashoggi lebte in den USA und schrieb oft kritische Kolumnen über die saudische Königsfamilie. Er wurde am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Die Türkei hat die saudische Führungsspitze für den gewaltsamen Tod Khashoggis verantwortlich gemacht und erklärt, das Königreich habe ein Todeskommando nach Istanbul entsandt. Auch die US-Geheimdienste kamen zu dem Schluss, Kronprinz Mohammed habe die Tötung angeordnet.

Trump hatte dazu bis Dienstag einen "sehr umfassenden" Bericht angekündigt. Seine acht Absätze lange Erklärung leitete er ein mit den Worten: "Die Welt ist ...

