Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Zu einem Fünftel der Kosten verspricht Remidio Fundus-on-Phone (FOP) einschneidende Veränderungen im Gesundheitswesen hinsichtlich der Prävention gegen Erblindung durch die frühzeitige Erkennung der diabetischen Retinopathie



Smartphones haben die Welt in vielerlei Hinsicht revolutioniert und die Möglichkeiten durch deren Einsatz über die Funktion eines herkömmlichen Telefons hinaus erweitert. Die Gesundheitsbranche weiß diese Entwicklung zu nutzen. Entscheidend für die Entwicklung sind die Tragbarkeit, die relative Erschwinglichkeit und die Benutzerfreundlichkeit des Geräts. Im Bereich der Reihenuntersuchung zur Prävention gegen Erblindung durch diabetische Retinopathie (DR) spielt die smartphonebasierte Technologie eine entscheidende Rolle.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/652990/Remidio_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/786106/Remedio_Fundus_on_Phone.jpg )



Ein Forscherteam der Aravind Eye Hospitals untersuchte unter der Leitung von Dr. Rengaraj Venkatesh und Dr. Sabyasachi Sengupta in einer zweijährigen prospektiven Studie wissenschaftlich den Einsatz von smartphonebasiertem Screening für DR.



233 Augen wurden mit zwei Geräten abgebildet - mit der Remidio Fundus-On-Phone (FOP), einer tragbaren und smartphonebasierten Funduskamera, sowie der TOPCON TRC-50DX, einer herkömmlichen Desktop-Netzhautkamera -, welche im Rahmen einer standardmäßigen Untersuchung durch einen Augenarzt zum Nachweis jeglicher Art von DR miteinander verglichen wurden. In den Bereichen Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Patientenkomfort wurde die TOPCON TRC-50DX durch die FOP übertroffen. Das Ergebnis zeigt, dass die Bilder der FOP besser sind als die des Desktop-Bildgebungssystems TRC-50DX. 59-74 % der über die FOP aufgezeichneten Bilder wurden als ausgezeichnet bewertet - die der TRC-50DX lediglich zu 52-61 %. Die Bilder der FOP wurden lediglich mit einem Prozentsatz von 1,7-2,1 % als nicht verwertbar eingestuft - die Bilder der TRC-50DX hingegen mit 2,6-4,3 %. Die Studie wurde in der Oktoberausgabe der Zeitschrift Ophthalmology Retina (https://www.ophthalmologyretina.org/article/S24 68-6530(18)30288-4/abstract) veröffentlicht.



Durch das erstaunliche Ergebnis werden bisherige Protokolle aus Untersuchungsverfahren zur diabetischen Retinopathie neu geschrieben werden. Ein beruhigendes Ergebnis, insbesondere für 400 Millionen Patienten mit Diabetes weltweit, welche dem Risiko ausgesetzt sind, aufgrund von DR ihr Sehvermögen zu verlieren, sofern diese nicht frühzeitig erkannt wird.



Remidio Innovative Solutions (http://remidio.com/vision/) ist ein indisches Start-up-Unternehmen im Bereich Technologie, das patentierte Technologien entwickelt, um eine standardmäßige Smartphone-Kamera in eine hochwertige und tragbare Netzhautkamera zu verwandeln, die ein Point-of-Care-Screening für DR ermöglicht und gleichzeitig die Auswertung auf ein höheres Level transportiert. Anfang dieses Jahres wurde zum ersten Mal weltweit ein automatisierter Algorithmus auf Basis künstlicher Intelligenz in die Remidio FOP integriert - mit einer Sensitivität von 99,1 % in der Erkennung von Sehstörungen aufgrund von diabetischer Retinopathie. Die Studie wurde in der Zeitschrift Nature EYE (https://www.nature.com/articles/s41433-018-0064-9) veröffentlicht.



Über Remidio Innovative Solutions:



Durch die Bereitstellung von intelligenten und einfach zu bedienenden Technologien versucht Remidio auf vermeidbare Erblindung einzuwirken. Weitere Informationen unter: http://remidio.com/vision/.



OTS: Remidio Innovative Solutions Pvt Ltd newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132883 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132883.rss2



Pressekontakt: Alok Raj K +91-735-353-9000 alokraj@remidio.com