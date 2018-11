Mainz (ots) - Nach der Vorlage einer Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche ist das Vertrauen in die Institution auf einen Tiefpunkt gesunken. Dies geht aus einer repräsentativen, bundesweiten Umfrage von infratest dimap im Auftrag des SWR Bürgertalks "mal ehrlich ..." hervor. Auf die Frage, ob die Stellungnahmen der Kirche zur Missbrauchsstudie das Vertrauen wieder festigen konnten, antworteten 87 Prozent der mehr als 1000 Befragten mit nein. In der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen stimmten sogar 94 Prozent mit nein.



Nur 6 Prozent aller Befragten meinten, die katholische Kirche habe mit ihren Reaktionen auf die Studie das Vertrauen in ihre Institution wieder stärken können. Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich nach Angaben des Südwestrundfunks auf die Frage, ob die katholische Kirche die richtigen Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie gezogen habe. Hierauf antworteten 84 Prozent mit nein und 8 Prozent mit ja.



"mal ehrlich ... darf die Kirche machen, was sie will?" Eine Mitte September 2018 vorgestellte Studie hatte den massiven sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche in den vergangenen Jahrzehnten belegt. Demnach sollen zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Geistliche 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben. Das Thema steht im Mittelpunkt des Bürgertalks "mal ehrlich ... darf die Kirche machen, was sie will?" am Mittwoch, 21. November, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen. Moderator Florian Weber lässt dabei Opfer des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche zu Wort kommen. Zu Gast sind der Bischof von Limburg, Dr. Georg Bätzing, Marlies Kohnle-Gros (CDU), Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz, Sascha Binder (SPD), Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, Prof. Dr. Harald Dreßing, Mannheim, Leiter der MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche sowie Ute-Beatrix Giebel, Redakteurin der SWR-Redaktion Religion, Kirche und Gesellschaft.



Interessierte können mitdiskutieren



Am Mittwoch, 19. Dezember 2018, um 22 Uhr lautet die Frage: "mal ehrlich ... wie ist Weihnachten in Armut?".



