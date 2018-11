Essen (ots) - Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ist bei der Einrichtung der Messstationen für Stickstoffdioxid gesetzeskonform vorgegangen. Nach Auskunft einer Lanuv-Sprecherin hat der Tüv Rheinland in einer Untersuchung bestätigt, dass alle 49 Stationen in NRW, an denen überhöhte Werte registriert wurden, ordnungsgemäß aufgestellt wurden. Damit rücken Fahrverbote näher: Kritiker der in der vergangenen Woche verhängten Dieselfahrverbote für Essen und Gelsenkirchen hatten Zweifel an der Objektivität der Messwerte geäußert.



