Moneycab.com: Herr Ackermann, Credit Exchange will eine Verbindung zwischen Hypothekarkunden und institutionellen Kreditgebern schaffen und dadurch den besten Zins in Echtzeit erreichen. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für CredEx, in den hart umkämpften Hypothekenmarkt einzusteigen?

Hanspeter Ackermann: CredEx entsteht mitten in einer fundamentalen Transformation von einem analogen Hypotheken-Markt hin zu einem digitalen. Diese neue digitale Realität verändert die Ausgangslage fundamental: Bisher war der Markt lokal, physisch organisiert: im Zentrum standen Produkte. Künftig wird er überregional, plattformbasiert in Ecosystemen organisiert: im Zentrum stehen Kunden und ihre Bedürfnisse.

CredEx funktioniert als Börse, vergibt nicht selber Kredite. Erläutern Sie uns doch kurz die Funktionsweise.

Credit Exchange zeichnet sich durch eine Trennung von Vertrieb, Kreditgebern und der Abwicklung aus. CredEx übernimmt die Verknüpfung von Angebot und Nachfrage. Wir verbinden die einzelnen Parteien innerhalb der Wertschöpfungskette im Hypothekarmarkt zu einem neuen Ecosystem.

Die Plattform ist als reines B2B-Geschäft positioniert. Welche Vorteile ergeben sich daraus?

Credit Exchange macht selbst keine Beratung bei Hypothekarkunden. Wir befähigen und unterstützen aber unsere Vertriebspartner, damit diese ihre umfassende Beratungstätigkeit noch besser ausüben können. Zu diesem Zweck bieten wir ein Angebot mit massgeschneiderten Hypo-Laufzeiten, die Echtzeit-Kreditbewilligung, den Echtzeit-Zins und die Echtzeit-Hypothekar-Offerte.

CredEx will eine Innovation sein und eine Ergänzung im Markt. Werden Sie von den Banken auch als das wahrgenommen oder eben doch eher als zusätzliche Konkurrenz?

Wir werden nur bedingt als Konkurrenz wahrgenommen. Die Plattform ergänzt das bestehende ...

