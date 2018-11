Seit Anfang 2009 und den Tiefstständen von 368,60 Punkten befindet sich der Finanzsektor in einer gleichmäßigen Aufwärtsphase und erreichte am Ende August ein Verlaufshoch bei 2.315 Punkten. Anschließend folgte eine erste Abwärtsbewegung auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis sowie das Niveau von 2.043 Punkten abwärts, ab Mitte Oktober stellte sich eine gegenläufige Erholungsbewegung ein. Diese präsentiert sich jedoch in einer bärische Konstellation, die auch als Flagge bezeichnet werden darf. Solche werden in der Regel in Trendrichtung aufgelöst, in diesem Fall zur Unterseite. Das birgt bei einem weiteren Kursrückgang daher auch noch potenzielle Short-Ansätze, wovon Anleger bestens profitieren ...

