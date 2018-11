Bis Ende Juli stiegen die Kursnotierungen von diversen US-amerikanischen Technologieunternehmen in ungeahnte Höhen, Alphabet markierte bei 1.291 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt. Anschließend ging der Kursverlauf in einen regulären Abwärtstrend über, der sich allerdings im Laufe der Monate verschärfte und bis Oktober dieses Jahres auf den Unterstützungsbereich um 1.008 US-Dollar abwärts geführt hat. Nach einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung setzte die Aktie im heutigen Handel erneut auf dieses Niveau zurück, konnte intraday aber eine deutliche Gegenbewegung einläuten. Hieraus könnte sich im Laufe der nächsten Wochen durchaus ein Doppelboden entwickeln, zur Bestätigung müssen Bullen aber jetzt ordentlich Gas geben. Kurzfristig eröffnen sich aber auch so schon an der strategisch wichtigen Unterstützung Long-Chancen und können über entsprechende Instrumente nachgehandelt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...