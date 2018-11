Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Knorr-Bremse mit "Buy" und einem Kursziel von 88 Euro aufgenommen. Die Papiere des Herstellers von Bremssystemen verdienten eine Bewertung als Klassenbeste in der Branche wegen der guten Wettbewerbsposition des Unternehmens, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem im robusten Geschäft mit Schienenfahrzeugen besitze Knorr Bremse Marktdominanz. Auch im Segment Wartung und Ersatzteile, das hohe Margen abwerfe, habe das Unternehmen einen nennenswerten Marktanteil./bek/ag

Datum der Analyse: 21.11.2018

ISIN DE000KBX1006

AXC0046 2018-11-21/07:35