Welche Themen sind am Mittwoch Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Im Handelsstreit mit China erhöht US-Präsident Trump den Druck, Thyssenkrupp-Chef Kerkhoff peilt für das neue Geschäftsjahr eine deutliche Ergebnisverbesserung an und Bayer droht in den USA das nächste Gerichtsverfahren.

