Von seinem Hoch hat der Dax inzwischen ein Fünftel verloren - damit sind wir nach klassischer Definition in der Baisse. Warum die noch längst nicht zu Ende ist.

Nun ist es amtlich: Der deutsche Aktienmarkt, seit Monaten in einer Schwächephase, hat den Baissemodus erreicht. Nur noch 5139 Punkte zählte der Dax Kursindex, der aus den Kursen ohne Einrechnung der Dividenden berechnet wird, zur Börseneröffnung am Dienstag. Das sind exakt 20 Prozent weniger als der Höchststand von Mitte Januar. Diese Grenze, 20 Prozent Minus, gilt gemeinhin als Schwelle zur Baisse. Und auch wenn die Definition sicher nicht unumstritten ist und es beim Performance-Dax (inklusive Dividenden) etwas besser aussieht, bleibt die Lage für deutsche Aktien schwierig.

Dass sich an diesem Gesamtbild in naher Zukunft etwas ändert, erscheint unwahrscheinlich. Denn die Baisse in Deutschland und Europa fällt zusammen mit einer noch immer recht stabilen Hausse in den USA. Dort sind die wichtigsten Indizes zwar in den vergangenen ...

