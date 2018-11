Die EU-Kommission erlaubt dem japanischen Pharmakonzern die 62 Mrd. $ Dollar schwere Übernahme des Arzneimittelherstellers. Allerdings unter einer Bedingung: Ein von Shire entwickeltes biologisches Produkt zur Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen muss an einen andern Anbieter verkauft werden! Mit dieser Auflage dann wird aber die Übernahme in Europa genehmigt.



Takeda hatte bereits in seinem Heimatmarkt grünes Licht für die Übernahme erhalten. Auch in den USA, Brasilien und China hatte der Konzern die nötigen Freigaben für den Deal bekommen. Der Zukauf wäre der bislang größte eines japanischen Unternehmens im Ausland. Takeda steigt damit in die Liste der weltweit führenden Pharmariesen auf, der Zusammenschluss wäre einer der bislang größten in der Branche.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info