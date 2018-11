Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung mit der Präsentation einer neuen Strategie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Im Mittelpunkt habe das 3- bis 5-prozentige Wachstumsziel beim operativen Ergebnis (Ebitda) gestanden, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses liege klar unter den Konsensprognosen und sogar noch deutlicher unter seinen eigenen Schätzungen. Die Aktie des Chemiekonzerns sei zwar preiswert, es fehle ihr aber an Treibern für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung./tih/he Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111