Der Dax dürfte nach seinem jüngsten Kursrutsch am Mittwoch einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart am Morgen unverändert. Am Dienstag hatte das deutsche Börsenbarometer 1,6 Prozent auf 11.066 Punkte verloren und damit so niedrig geschlossen wie zuletzt im Dezember 2016.

