Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: In den USA findet wegen des "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

In Japan ruht der Handel wegen des "Arbeitsdank-Tages".

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp hat im Geschäftsjahr 2017/18 wegen operativer Schwächen in den Industriegütergeschäften deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Verbesserungen im Stahlbereich und im Werkstoffhandel konnten dies nicht ausgleichen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging um 10 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern mitteilte. Während der Umsatz um 3 Prozent stieg, blieb der Auftragseingang mit 42,8 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Rückstellungen für eine zu erwartende Kartellstrafe und einmalige Steuerbelastungen führten dazu, dass der Überschuss um fast 80 Prozent auf 60 Millionen Euro einbrach. Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 15 Cent je Anteilsschein bekommen. Die im Herbst angekündigte Aufteilung von Thyssenkrupp in zwei voneinander unabhängige Teilkonzerne soll Anfang des übernächsten Jahres über die Bühne gehen. Die Aktionäre werden auf der ordentlichen Hauptversammlung im Januar 2020 darüber befinden, kündigte der Konzern an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Investorentag mit Strategieplan 2019-2021

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Medion AG 0,69 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 216.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,2 1. Umfrage: 98,3 zuvor: 98,6 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN m

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 mit offenem Gesamtvolumen 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen (Bobl) mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 3,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von maximal 3,0 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von maximal 2,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.651,40 0,44 Nikkei-225 21.516,07 -0,31 Schanghai-Composite 2.642,92 -0,11 INDEX zuletzt +/- % DAX 11.066,41 -1,58 DAX-Future 11.045,00 -1,39 XDAX 11.050,14 -1,40 MDAX 23.003,77 -1,73 TecDAX 2.479,84 -1,85 EuroStoxx50 3.116,07 -1,40 Stoxx50 2.877,33 -0,74 Dow-Jones 24.465,64 -2,21 S&P-500-Index 2.641,89 -1,82 Nasdaq-Comp. 6.908,82 -1,70 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,85 +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 J. 0,35 0,35 -0,08 USA 2 Jahre 2,81 2,80 0,92 USA 10 Jahre 3,07 3,06 0,66 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,05

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine gut behauptete Eröffnung stellen sich Teilnehmer am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten ein. DAX und Euro-Stoxx-50 werden am frühen Morgen ein paar Punkte höher getaxt. "Eine nachhaltige Erholung ist aber nicht in Sicht", sagt ein Marktteilnehmer. US-Anleger machten weiter einen großen Bogen um Europa. "Kurzfristig verschrecken Brexit und der Haushaltsstreit mit Italien die Investoren", sagt ein Teilnehmer. Außerdem seien viele Anleger vom jüngsten Rückgang auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil sie eine Jahresendrally erwartet hätten. Am Nachmittag könnten die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für Impulse sorgen sowie die Verkäufe gebrauchter Häuser in den USA. Daneben bleibt die zentrale Frage, ob der Ausverkauf bei den US-Technologiewerten weiter geht oder irgendwann gestoppt wird.

Rückblick: Die Ausverkaufsstimmung im Technologiesektor habe die Börsen weltweit nach unten gezogen, hieß es. Der Stoxx-Index der Technologiewerte verlor im Abwärtssog des US-Sektors weitere 2,0 Prozent. Noch getoppt wurde das Minus der Technologiewerte von den Chemietiteln. Ihr Branchenbarometer brach um 2,6 Prozent ein. Covestro sackten indes um 15,6 Prozent ab. Nachdem Covestro noch vor gut drei Wochen den Ausblick bestätigt hatte, ging der Chemiekonzern nun unter anderem von einem fallenden Cashflow aus. Die Societe Generale muss wegen Sanktionsverstößen eine Milliardenstrafe in den USA zahlen. Die Aktie handelte 2,1 Prozent im Minus. Dem negativen Trend entziehen konnten sich lediglich ausgewählte so genannte defensive Titel. In Europa legten die Aktien der Versorger leicht zu. Pharmatitel und Papiere der Nahrungsmittelkonzerne konnten sich mehr oder weniger behaupten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Das DAX markierte im Verlauf den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren, die psychologisch wichtige 11.000er Marke hielt dem Verkaufsdruck aber Stand. Veranlasst wurde der Rückgang des DAX von den schwachen Vorlagen der US-Börsen. Im Sog des Covestro-Absturzes weiteten BASF das Minus auf 4,1 Prozent aus. Der Konzern strebt ein Wachstum des EBITDA vor Sondereinflüssen von jährlich 3 bis 5 Prozent an. Das EBITDA-Wachstumsziel liege trotz der geplanten Kosteneinsparungen deutlich unter den Erwartungen, hieß es. Technologiewerte gerieten erneut in den Abwärtssog der US-Branche. Wirecard fielen um 5,8 Prozent - trotz lobender Worte der Analysten. Nemetschek sanken um 7,7 Prozent. Deutsche Bank verloren 4,8 Prozent. Zeitweise hatte sie den tiefsten Stand aller Zeiten markiert. Händler verwiesen auf den Geldwäscheskandal der Danske Bank, in den die Bank verwickelt sein könnte.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit den erneut sehr schwachen Vorgaben aus den USA gab auch der deutsche Aktienmarkt am Dienstagabend noch etwas nach. Covestro erholten sich indessen etwas von dem Absturz aus der regulären Sitzung und wurden im nachbörslichen Handel 1,2 Prozent höher getaxt. Am späten Abend wurde nach Angaben eines Händlers auch bekannt, dass Goldman die Freenet-Aktie auf Sell abgestuft haben soll mit Kursziel 16 Euro. Wegen der späten Stunde habe der Kurs darauf aber zunächst noch nicht reagiert, so der Händler. Den Xetra-Handel hatten Freenet 1,5 Prozent niedriger bei 17,56 Euro beendet.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Am Dienstag waren es drastisch fallende Ölpreise, die den Aktienmarkt auf Talfahrt schickten. Der Energiesektor war mit durchschnittlichen Abgaben von 3,29 Prozent zweitschwächster Sektor. Nur Transportwerte verloren mit 3,3 Prozent noch etwas mehr. Dagegen fielen Technologiewerte dieses Mal "nur" 2,1 Prozent. Auf dem Sektor lasteten erneut Zweifel am iPhone-Absatz von Apple, deren Kurs um 4,8 Prozent fiel. Der breite Markt wurde noch von erneut schwachen Daten aus dem Immobiliensektor belastet: Die Zahl der Baubeginne im Oktober hatte enttäuscht. Die US-Bilanzsaison ist eigentlich schon beendet, doch legten noch einige Nachzügler Zahlen vor. Gut kamen dabei die Quartalsausweise von Analog Devices (+4,1 Prozent) und Pure Storage (+1,1 Prozent) an. Auch Intuit hatte überraschend gute Zahlen vorgelegt, die Aktie konnte sich der negativen Tendenz aber nicht entziehen und verlor 2 Prozent. Die Aktien des Discounters Target brachen um 11,3 Prozent ein. Das Unternehmen hat im dritten Quartal weniger verdient und umgesetzt als erwartet. Bei Kohl's (-9,2 Prozent) bemängeln Beobachter, dass der Einzelhändler die Erwartungen der Analysten nur dank niedrigerer Steuern übertroffen hat. Best Buy stiegen nach Vorlage überraschend guter Zahlen um 2,1 Prozent. Auch Urban Outfitters (+2,9 Prozent) hatte positiv überrascht. L Brands verbilligten sich dagegen um fast 18 Prozent. Die Muttergesellschaft von Victoria's Secret, Bed & Body Works und anderen Einzelhandelsmarken hat im Rahmen der Prognosen liegende Geschäftszahlen vorgelegt, zugleich aber eine Dividendenkürzung angekündigt. Die Aktienverluste und die gestiegene Risikoaversion trieben Anleger in den vermeintlich sicheren Rentenhafen. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 3,06 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.35 Uhr EUR/USD 1,1376 +0,1% 1,1367 1,1394 EUR/JPY 128,44 +0,2% 128,15 128,33 EUR/CHF 1,1317 +0,0% 1,1314 1,1335 EUR/GBR 0,8894 +0,1% 0,8889 0,8894 USD/JPY 112,88 +0,1% 112,73 112,60 GBP/USD 1,2801 +0,1% 1,2789 1,2812 Bitcoin BTC/USD 4.427,26 +1,1% 4.377,98 4.779,03

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 01:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.