Die grüne Bundestagsabgeordnete Anna Christmann kritisiert die Unsinnigkeit von Digitalgremien ohne Budget. Warum die Regierung den Entwicklungen hinterherläuft und wie Digitalisierung funktionieren kann.

Frau Christmann, gerade hat die Bundesregierung beschlossen, bis 2025 die Forschung und Anwendung Künstlicher Intelligenz mit drei Milliarden Euro zu fördern. Ist das für Deutschland der Durchbruch, werden wir so zum Digitalisierungsland?Das sind warme Worte, die mit tatsächlichem Handeln bisher nicht viel zu tun haben. Für 2019 sind gerade mal 50 Millionen Euro für Künstliche Intelligenz im Haushalt eingestellt. Das ist kein Durchbruch, sondern ein ähnlich miserables Tempo wie beim leidigen Breitbandausbau.

Was fehlt dem Konzept?Klare Prioritäten. Die Bundesregierung hat sich einfach vor einer Entscheidung gedrückt und stattdessen ein Sammelsurium an Buzzwords vorgelegt. In unserem grünen Antrag zu KI haben wir einen klaren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und soziale Innovationen gelegt. Außerdem wollen wir die KI-Forschung konsequent europäisch ausrichten. Die Bundesregierung denkt da noch zu national.

Sie fordern mit Ihrer grünen Bundestagsfraktion, in den Haushalt ein für die Ministerien übergreifendes Digitalbudget in Höhe von 250 Millionen Euro aufzunehmen. Wofür?Die Digitalisierung kommt nicht voran, weil die Regierung den Entwicklungen permanent hinterherhechelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...