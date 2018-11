Hochdorf (awp) - Der Nahrungsmittelhersteller Hochdorf will die Mehrheit am Ostschweizer Milchlieferanten Thur Milch Ring AG übernehmen. Der bisherige Aktienanteil von 17,7 Prozent soll auf 56,1 Prozent aufgestockt werden, teilt Hochdorf am Mittwoch mit. Das Transaktionsvolumen liege dabei bei unter 100'000 Franken.Hochdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...