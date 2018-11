Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) (das "Unternehmen") gab bekannt, dass das Unternehmen und einige seiner verbundenen Chapter- 11-Schuldner nach erfolgreichem Abschluss von Restrukturierungstransaktionen gemäß ihrem Chapter- 11-Reorganisationsplan (der "Plan") nun wieder solvent sind.

Im Zusammenhang mit dem Austritt aus dem Konkurs hat das Unternehmen Bruttoerträge in Höhe von 1,5 Mrd. USD an neuem Kapital erzielt, bestehend aus 1,0 Mrd. USD an neuen Schuldverschreibungen und 500 Mio. USD an Eigenkapital.

Gemäß dem Plan hat das Unternehmen rund 1,85 Mrd. USD an Vorinsolvenzschulden im Zusammenhang mit dem befristeten Darlehen B, Schuldverschreibungen aus 2017 und 2020 des Unternehmens ausgeglichen und rund 1,2 Mrd. USD an Schulden im Zusammenhang mit seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität vor Masseforderungen, der revolvierenden Kreditfazilität und der Debtor-in-Possession (DIB)-Finanzierung nach Masseforderungen vollständig bezahlt. Kunden-, Mitarbeiter- und gewöhnliche Handelsansprüche waren nicht beeinträchtigt.

Der Plan hat die Bilanz des Unternehmens gestärkt, indem er seinen Verschuldungsgrad deutlich reduziert und seine Liquidität verbessert hat, mit rund 400 Millionen USD in bar bei Eintritt und ohne Fälligkeiten bis Ende 2023, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, die Vorteile seiner speziellen, hochspezialisierten Tiefwasserbohrschiffflotte in Erwartung eines sich verbessernden Marktes für Offshore-Bohrdienstleistungen zu nutzen.

Nach einer Aktienzusammenlegung und der Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit dem Plan hat das Unternehmen rund 75,0 Millionen Aktien im Umlauf. Die Unternehmensaktien vor dem Austritt des Unternehmens aus dem Chapter- 11-Verfahren wurden so verwässert, dass sie zusammen weniger als 0,003 der ausstehenden Aktien des Unternehmens ausmachen.

Fragen zu Ausschüttungen im Rahmen des Plans sind an den Schadenregulierungsbeauftragten des Unternehmens, den Prime Clerk, unter den unten angegebenen Nummern zu richten.

Das Unternehmen wurde hauptsächlich von Togut, Segal Segal LLP und Jones Walker LLP beraten.

In Übereinstimmung mit dem Plan wurde ein neu konstituierter Verwaltungsrat des Unternehmens ernannt, bestehend aus W. Matt Ralls (Vorsitzender), Bernie G. Wolford Jr. und David Weinstein als Class A Directors und Daniel Han, Donald Platner und Kiran Ramineni als Class B Directors.

Darüber hinaus gab das Unternehmen heute bekannt, dass Bernie G. Wolford Jr. mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Herr Wolford tritt die Nachfolge von Paul T. Reese an, der seit August 2017 als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens tätig war.

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Herr Wolford seit Februar 2012 Senior Vice President im Bereich Operations der Noble Corporation ("Noble") und von März 2010 bis Februar 2012 Vice President im Bereich Operational Excellence. Herr Wolford begann seine Karriere in der Offshore-Bohrindustrie 1981 bei der Transworld Drilling Company, die später von Noble übernommen wurde.

"Im Namen des Vorstands und des gesamten Unternehmens möchte ich Paul für seine Verdienste und Beiträge zum Unternehmen danken, insbesondere während der Reorganisation. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute", sagte W. Matt Ralls, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

Weitere Informationen über die neue Kapitalstruktur und die Einzelheiten der Restrukturierung des Unternehmens finden Sie auf der Restrukturierungswebsite des Unternehmens unter www.pacificdrilling.com/restructuring, in den Hinterlegungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission unter www.pacificdrilling.com/investor-relations/sec-filings und über die Restrukturierungsinformation des Unternehmens unter +1 866-396-3566 (gebührenfrei) oder +1 646-795-6175 (internationale Nummer).

Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten, hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.

Mitteilung in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in hierin enthaltene Aussagen und Informationen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie "damit rechnen", "der Ansicht sein", "könnte", "schätzen", "erwarten", "vorhersagen", "beabsichtigen", "unsere Fähigkeit", "können", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "potenziell", "prognostiziert", "sollte", "dürfte", "würde" oder ähnlichen weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer Natur sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur ab dem heutigen Tag. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Tag, an dem sie gemacht wurden, aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen über mögliche zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse aus, einschließlich unserer zukünftigen finanziellen und operativen Leistung und Liquiditätssalden; Umsatzeffizienzniveaus; Marktausblicke; Trendprognosen; zukünftige Kundenvertragsmöglichkeiten; Vertragstage; Geschäftsstrategien, -pläne und -ziele des Managements; geschätzte Dauer von Kundenverträgen; Rückstände; erwartete Investitionen; prognostizierte Kosten und Einsparungen; und die möglichen Auswirkungen unserer Chapter- 11-Verfahren auf unsere zukünftigen Geschäfte und unsere Fähigkeit, unser Geschäft zu finanzieren.

Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen möglicherweise aufgrund einer Vielzahl möglicher Faktoren wesentlich von unseren erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab. Unter anderem, wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind unter anderem: der globale Öl- und Gasmarkt und seine Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der Offshore-Bohrmarkt, einschließlich reduzierter Investitionsausgaben unserer Kunden; Veränderungen des weltweiten Öl- und Gasangebots und der Nachfrage; Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Angebot und Nachfrage nach Bohrgeräten hoher Spezifikation und anderen Bohrgeräten, die mit unserer Flotte konkurrieren; Kosten im Zusammenhang mit dem Stapeln von Bohrgeräten; unsere Fähigkeit, günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen einzugehen und auszuhandeln; unsere Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und abzuschließen und andere übliche Bedingungen in Bezug auf Absichtserklärungen und Vergabeschreiben, die wir für unsere Bohrungen erhalten, zu erfüllen; unsere hohe Verschuldung; unsere mögliche Annullierung, Neuverhandlung, Beendigung oder Aussetzung von Bohrverträgen aufgrund von mechanischen Schwierigkeiten, Leistung, Marktveränderungen oder anderen Gründen; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftspläne auszuführen; die Auswirkungen unserer abgeschlossenen Chapter- 11-Verfahren auf unsere zukünftige Geschäftstätigkeit; und die anderen Risikofaktoren, die in unserem Geschäftsbericht von 2017 auf Formblatt 20-F und unseren Berichten auf Formblatt 6-K beschrieben sind. Diese Dokumente sind auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com oder auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

