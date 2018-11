Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen.

FREITAG: Am sogenannten Black Friday, dem ersten großen Einkaufstag der Weihnachtssaison, findet an den US-Börsen nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Die US-Drogeriemarktkette Walgreens Boots Alliance und der Krankenversicherer Humana wollen offenbar ihre Partnerschaft über eine Überkreuzbeteiligung ausbauen. Details zu den Gesprächen seien nicht zu erfahren gewesen und es gebe keine Garantie, dass es letztlich zu einem Deal komme, sagten mit der Situation vertraute Personen. Die beiden Firmen arbeiten bereits bei der Betreuung von Senioren an zwei Walgreens-Standorten zusammen. Apothekenbetreiber, Drogeriemärkte und weitere Gesundheitsdienstleister suchen angesichts der Konkurrenz durch Amazon nach Möglichkeiten, ihre Geschäfte auszuweiten. So hat beispielsweise der Walgreens-Wettbewerber CVS Health Corp vor einiger Zeit den Kauf des Versicherers Aetna für 69 Milliarden US-Dollar auf den Weg gebracht. Eine engere Bindung zwischen Walgreens und Humana könnte für Walgreens bedeuten, dass die Gesellschaft in den Genuss ähnlicher Vorteile wie CVS kommt, allerdings zu einem viel niedrigeren Preis.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 216.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: revidiert +0,7% gg Vm; vorläufig +0,8% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,2 1. Umfrage: 98,3 zuvor: 98,6 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.653,00 +0,50% Nikkei-225 21.507,54 -0,35% Hang-Seng-Index 25.839,93 -0,00% Kospi 2.076,55 -0,29% Shanghai-Composite 2.643,94 -0,07% S&P/ASX 200 5.642,80 -0,51%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Im Verlauf des Handels haben sich die Kurse auf breiter Front von den Tagestiefs deutlich erholt, ohne dass Beobachter dafür einen konkreten Auslöser sehen. Die im US-Handel regelrecht abgestürzten Ölpreise drücken auch in Asien auf Aktien aus dem Energiesektor. In Tokio geben Inpex 3,8 Prozent nach und Sumitomo 3,4 Prozent. In Hongkong reduzieren sich CNOOC um 3,1 Prozent. Petrochina geben 1,8 Prozent ab. In Sydney traf es Santos mit einem Kursverlust von 4,3 Prozent, Woodside gaben 2,1 Prozent nach. Neben dem Energiesektor stehen einige Technologiewerte unter Abgabedruck, nachdem in den USA erneut der Technologiesektor mit am schwächsten abgeschnitten hatte - angeführt von Apple. Olympus knicken um 9,4 Prozent ein, Mitsubishi Electric verlieren 2,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Foot Locker sind nach der Schlussglocke auf Nasdaq.com um 16,3 Prozent nach oben geschossen. Die Zahlen der Sporthandelskette für das dritte Quartal hatten die Gewinnerwartungen übertroffen. Foot Locker profitierte dabei von der Zusammenarbeit mit Nike. Nike gewannen 1,2 Prozent, Under Armour wurden ein halbes Prozent höher gestellt. Autodesk legten um 8,8 Prozent zu, nachdem das Software-Unternehmen Drittquartalszahlen und einen Ausblick über den Markterwartungen vorgelegt hatte. Gap zeigten sich zunächst richtungslos, um am Ende um 1,4 Prozent nachzugeben. Der Bekleidungseinzelhändler übertraf mit seinen Quartalszahlen die Analystenschätzungen knapp, äußerte sich aber auch weiter besorgt über die Entwicklung der Marke Gap. Keysight Technologies gewannen 4,2 Prozent nach gut aufgenommene Viertquartalszahlen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.465,64 -2,21 -551,80 -1,03 S&P-500 2.641,89 -1,82 -48,84 -1,19 Nasdaq-Comp. 6.908,82 -1,70 -119,65 0,08 Nasdaq-100 6.526,96 -1,75 -115,95 2,04 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 993 Mio 906 Mio Gewinner 471 790 Verlierer 2.556 2.197 Unverändert 61 87

Sehr schwach - Am Dienstag waren es drastisch fallende Ölpreise, die die Stimmung trübten und für starke Verunsicherung und in der Folge Aktienverkäufe sorgten. Der Energiesektor war mit 3,3 Prozent zweitschwächster Sektor. Nur der Transport-Subindex verlor noch einen Tick mehr. Dagegen gab der Index der Technologiewerte dieses Mal "nur" 2,1 Prozent ab. Auf dem Sektor lastete weiter Skepsis über den iPhone-Absatz von Apple. Apple verloren weitere 4,8 Prozent. Belastend für die Stimmung wirkten daneben erneut schwache Daten aus dem Immobiliensektor und enttäuschende Geschäftszahlen von Einzelhändlern wie Target und Kohl's. Target brachen um 11,3 Prozent ein. Bei Kohl's (-9,2 Prozent) drückte, dass der Einzelhändler die Erwartungen nur dank niedrigerer Steuern übertroffen hatte. Best Buy stiegen nach Vorlage überraschend guter Zahlen dagegen um 2,1 Prozent. Gut kamen auch der Quartalsausweise von Analog Devices (+4,1 Prozent) und Pure Storage (+1,1 Prozent) an. Auch Intuit hatte überraschend gute Zahlen vorgelegt, die Aktie konnte sich der negativen Tendenz aber nicht entziehen und verlor 2 Prozent. Auch Urban Outfitters (+2,9 Prozent) hatte positiv überrascht. L Brands verbilligten sich dagegen um fast 18 Prozent. Die Muttergesellschaft von Marken wie Victoria's Secret hatte im Rahmen der Prognosen liegende Geschäftszahlen vorgelegt, zugleich aber eine Dividendenkürzung angekündigt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,80 1,2 2,78 159,3 5 Jahre 2,88 0,9 2,87 95,4 10 Jahre 3,06 -1,1 3,07 61,3

Die fortgesetzten Verluste bei Aktien und die damit einhergehende Risikoaversion trieben Anleger in den vermeintlich sicheren Rentenhafen. Zudem wurde die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 nach 76 Prozent in der Vorwoche am Zinsterminmarkt eingepreist. Hintergrund waren jüngste, teils taubenhafter als zuletzt klingende Stimmen aus Kreisen der US-Notenbank.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1397 +0,3% 1,1367 1,1462 -5,1% EUR/JPY 128,57 +0,3% 128,15 128,89 -5,0% EUR/GBP 0,8895 +0,1% 0,8889 0,8907 +0,1% GBP/USD 1,2813 +0,2% 1,2789 1,2869 -5,2% USD/JPY 112,81 +0,1% 112,73 112,45 +0,2% USD/KRW 1129,76 -0,0% 1130,22 1126,22 +5,8% USD/CNY 6,9416 -0,1% 6,9452 6,9408 +6,7% USD/CNH 6,9353 -0,2% 6,9466 6,9361 +6,5% USD/HKD 7,8307 +0,0% 7,8304 7,8321 +0,2% AUD/USD 0,7240 +0,5% 0,7203 0,7294 -7,4% NZD/USD 0,6821 +0,6% 0,6784 0,6866 -3,9% Bitcoin BTC/USD 4.482,45 +2,4% 4.377,98 4.651,60 -67,2%

Der Dollar erholte sich deutlich von seinem schwachen Start in die Woche. Der ICE-Dollarindex gewann 0,7 Prozent. Der Euro sank auf rund 1,1360 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1473 Dollar. Brexit-Sorgen und der Fiskalstreit mit Italien hätten der Gemeinschaftswährung zugesetzt, hieß es. Am Mittwoch wird die Reaktion der EU auf die Verweigerung Italiens erwartet, den Haushaltsentwurf anzupassen. Unterdessen kamen aus Spanien Störfeuer wegen ungeklärter Fragen um Gibraltar, was die am Sonntag anstehende Zustimmung der EU zum Brexit-Deal mit Großbritannien betrifft.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,23 53,43 +1,5% 0,80 -6,1% Brent/ICE 63,30 62,53 +1,2% 0,77 +0,1%

Die Befürchtung vor einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage ließ die Ölpreise abstürzen. Am Markt wächst die Furcht vor einer Überversorgung des Marktes, weil Russland und Saudi-Arabien auf Rekordniveau fördern - ungeachtet von Plänen zur Senkung der Förderquoten. Der Preisrückgang nahm noch einmal Fahrt auf, nachdem US-Präsident Donald Trump die enge Verbindung der USA mit der saudi-arabischen Regierung betont hatte. Saudi-Arabien habe "eng mit uns zusammengearbeitet" und sei "auf meinen Wunsch eingegangen, die Ölpreise auf einem vernünftigen Niveau zu halten", so Trump, der immer wieder auf niedrigere Ölpreise drängt. WTI verbilligte sich um 6,6 Prozent auf 53,43 Dollar, Brent um 6,4 Prozent auf 62,53 Dollar. Im Späthandel und im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch erholen sich die Preise etwas. Unterstützung kommt von den wöchentlichen Vorratsdaten des Branchenverbands API. Demnach sind die Öl-Vorräte unerwartet um 1,5 Millionen Barrel gesunken, wohingegen die Prognose für die offiziellen Daten am Mittwoch auf eine erneute Zunahme um 1,9 Millionen Barrel lautet.

