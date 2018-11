An der Wall Street hat sich am Vorabend die Korrektur bei einigen Technologieriesen fortgesetzt. Apple, eines der Schwergewichte im Dow Jones, verlor 4,8 Prozent und steuerte 60 Verlustpunkte zum Gesamtminus von 550 Zählern bei. Damit notieren Dow Jones und S&P seit gestern auf Jahressicht im Minus, die Nasdaq liegt noch 0,08 Prozent vorne. In Asien hingegen gibt es sogar manche grüne Vorzeichen, und auch der DAX wird mit leichten Gewinnen erwartet.

