FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp rechnet für das neue Geschäftsjahr mit zum Teil deutlichen Ergebnisverbesserungen in seinen Industriegeschäften. Im Komponentengeschäft dürfte sich die bereinigte EBIT-Marge bei einem stabilen Automarkt und mittel einstelligem Wachstum signifikant verbessern, heißt es in einer Präsentation des Mischkonzerns vom Mittwoch. Die Sparte hatte im zurückliegenden Jahr ihren Gewinn halbiert, unter anderem weil zuletzt Garantierückstellungen in der Größenordnung von mehr als 100 Millionen Euro vorgenommen werden mussten.

In der Auzugssparte erwartet der Konzern nur leichtes Wachstum, aber ebenfalls verbesserte EBIT-Margen. Die zuletzt hohen Rohstoffpreise werden noch im ersten Quartal den Ertrag belasten.

Im Anlagenbau sollten die Restrukturierungsmaßnahmen im Laufe des nächsten Jahres zunehmend greifen. Im Auftaktquartal bleibt es zwar bei einer teilweisen Unterauslastung, dann jedoch werde sich das EBIT schrittweise bis zum Breakeven verbessern, heißt es in der Präsentation. Thyssenkrupp hält hier eine fast zweistellige Umsatzsteigerung für möglich.

Auch im Marienschiffbau, den der Konzern künftig nicht mehr als Teil des Anlagenbaus, sondern als eigenständigen Bereich führt, soll sich das EBIT schrittweise bis zur Gewinnschwelle verbessern. Hier war im vergangenen Jahr ein Verlust von 128 Millionen Euro angefallen.

Im Werkstoffgeschäft wird eine erwartete konjunkturelle Abschwächung den Gewinn leicht drücken. Insgesamt rechnet Thyssenkrupp ohne den vor der Fusion stehenden Stahlbereich mit mehr als 1 Milliarde Euro bereinigtem Betriebsgewinn im neuen Geschäftsjahr - 706 Millionen Euro waren es im Jahr zuvor. Der Umsatz im Konzern soll niedrig einstellig wachsen.

Kurzfristig bessert sich die Lage allerdings nicht. Das Ergebnis im ersten Quartal bis Ende Dezember wird signifikant schlechter ausfallen als im Vorjahreszeitraum. Dafür dürften erhebliche Sanierungsaufwendungen verantwortlich sein. Für den Anlagenbau erarbeitet der Konzern ein verschärftes Restrukturierungskonzept.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 02:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.