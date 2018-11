FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzvorstand von Infineon wechselt zu Airbus: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hat Dominik Asam zum CFO bestellt. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Harald Wilhelm an, der den Konzern im April 2019 zeitgleich mit Konzernchef Tom Enders verlässt.

Asam werde am 1. April in den Konzern eintreten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, teilte die Airbus SE mit. Wilhelm bleibe bis zur Hauptversammlung am 10. April im Amt, auf der die Aktionäre die Neubesetzung des CFO sowie CEO-Postens absegnen müssen.

Konzernchef Tom Enders hatte im Dezember 2017 angekündigt, den Konzern bei Auslaufen seines Vertrages im April 2019 zu verlassen. Im folgenden Frühling hatte Wilhelm im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entschieden, zeitgleich mit Enders zurückzutreten. Enders' Nachfolge tritt Guillaume Faury, Leiter der Verkehrsflugzeugsparte, an.

Zudem berief Airbus Michael Schöllhorn mir Wirkung zum 1. Februar zum COO von Airbus Commercial Aircraft. Der 53-Jährige ist derzeit in gleicher Position bei dem Haushaltsgerätehersteller BSH Home Appliances GmbH in München tätig. Er werde die Nachfolge von Tom Williams antreten, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Die Besetzung der Spitzenposten bei dem europäischen Flugzeugbauer ist ein permanenter Machtkampf zwischen Deutschland und Frankreich, die Anteile an dem Unternehmen halten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinen Einfluss bei Airbus ausbauen.

