Der gestrige Tag markierte den dritten in Folge, der keinen Corporate Emittenten auf dem EUR denominierten Primärmarkt verzeichnen konnte. Der morgige Feiertag in den USA sollte ebenso wenig zur Primärmarkttätigkeit beitragen. Im Financial Segment kam Societe Generale mit einer Covered Bond (CB) Emission an den Primärmarkt. Dieser hatte ein Volumen von EUR 750 Mio. und eine Laufzeit von sieben Jahren und preiste bei MS+4 BP (Orderbuch: EUR 1 Mrd.). Noch im Juni dieses Jahres hatte die Bank einen CB mit sieben Jahren Laufzeit bei MS-3 BP begeben. Dies ist ein weiteres Indiz für die gestiegenen Kosten der CB Emittenten. Das Rating von Novartis wurde gestern von Fitch um ein Notch von AA auf AA- bei stabilem Ausblick hinabgestuft. Begründet wurde der Schritt mit der ...

