BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 21,75 (19,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CFRA SENKT JULIUS BAER AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 38 (60) CHFGOLDMAN SACHS SENKT ZIEL FÜR FTSE 100 PER ENDE 2019 AUF 7300 (7800) PUNKTEGOLDMAN SACHS SENKT EUROP. BANKS AUF NEUTRAL (OVERWEIGHT) GOLDMAN SACHS HEBT EUROP. FOOD & BEVERAGES AUF OVERWEIGHT (UNDERWEIGHT)GOLDMAN SACHS HEBT EUROP. PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS AUF NEUTRALGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 5,80 (5,55) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 17,10 (17,20) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 52 (58) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 128 (140) EURHSBC SENKT JULIUS BAER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...