Das operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) der börsennotierten Semperit Gruppe ist in den ersten neun Monaten 2018 bei stabilen Umsätzen weiter angewachsen: "Wir sehen deutliche Fortschritte, die sich insbesondere im Sektor Industrie manifestieren", erläutert CEO Martin Füllenbach. "Die mehr als 600 Initiativen, die wir im Rahmen unseres Restrukturierungs- und Transformationsprozesses bisher gesetzt haben, leisten einen wesentlichen Beitrag zur operativen Ergebnisverbesserung. Auch auf der Personalseite haben wir in den vergangenen Monaten erhebliche Weichenstellungen vorgenommen und etwa die erste und zweite Führungsebene im Segment Sempertrans neu besetzt. Sempertrans konnte in diesem Quartal das beste Quartalsergebnis seit zwei Jahren ...

