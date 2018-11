In den USA kommt eine weitere Klage gegen die Bayer-Tochter Monsanto wegen der angeblich krebserregenden Wirkung von Glyphosat vor Gericht. Es geht um den Fall eines Mannes aus Kalifornien, der im Februar vor einem Bundesgericht verhandelt werden soll.



Erst im Oktober hatte ein US-Gericht überraschend ein Urteil gegen Monsanto bestätigt, in dem erstmals Glyphosat für die Krebserkrankung eines Klägers verantwortlich gemacht wurde. Die Strafsumme wurde aber von zunächst 289 Mio. $ auf 78 Mio. $ verringert.



Bayer hat immer wieder beteuert, das Glyphosat sicher sei. In den USA sind rund 9300 Klagen wegen Glyphosat anhängig.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info