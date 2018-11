Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Knorr-Bremse mit "Buy" und einem Kursziel von 93 Euro aufgenommen. Der Hersteller von Bremssystemen bewege sich in einem von robustem Wachstum geprägten Umfeld, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf den Märkten für Schienenfahrzeuge und Nutzfahrzeuge herrsche nahezu ein Duopol. Im Segment Schienenfahrzeuge erwartet der Experte bis 2021 starkes Wachstum von im Schnitt 6,7 Prozent pro Jahr und damit mehr als avisiert./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-11-21/08:56

ISIN: DE000KBX1006