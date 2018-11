Die EU-Kommission entscheidet heute, wie sie auf den Schulden-Haushalt Roms für 2019 reagiert. Der iatalienische Anleihemarkt ist bereits in Alarmstimmung.

Der italienische Anleihemarkt sendet Warnsignale. Die Rendite des zehnjährigen Staatsbonds ist auf rund 3,6 Prozent gestiegen. Sie liegt nun nahe dem Hoch von vor etwa einem Monat bei 3,7 Prozent. Der Grund liegt im Haushaltsstreit der italienischen Regierung mit der Europäischen Union.

Die EU-Kommission gibt am Mittwoch ihr Urteil zum Haushaltsentwurf Italiens für das kommende Jahr ab. Eine avisierte Zeit gegen "12 Uhr mittags" erinnert an den gleichnamigen Western-Klassiker aus den 50er Jahren. Experten erwarten eine Ablehnung. Das wäre ein wichtiger Schritt für die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen das Land. Und dieses Verfahren könnte mit einer Strafzahlung enden.

Die italienische Regierung setzt in ihrem Entwurf ein Defizit von 2,4 Prozent an. Das ist drei Mal so viel wie von der Vorgängerregierung ...

