Der italienische Versicherer Generali will in den kommenden drei Jahren seinen Gewinn weiter steigern und die Kosten senken. Bis 2021 solle der Gewinn je Aktie im Schnitt um 6 bis 8 Prozent pro Jahr zulegen, teilte Generali am Mittwoch in Mailand bei der Vorstellung seiner mittelfristigen Ziele mit. Die europäischen Versicherungsmärkte würden auch künftig attraktiv bleiben. Chancen sieht der Konzern angesichts wachsenden Wohlstands in der Vermögensverwaltung. Wachstum versprechen laut Generali neben Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen in den Kernmärkten Italien und Deutschland.

Bis 2021 sollen zudem die Schulden reduziert werden und damit auch die jährliche Zinslast sinken. Die Aktionäre will Generali ebenfalls bedenken und jährlich 55 bis 65 Prozent des Gewinns ausschütten. Die Eigenkapitalrendite soll in den kommenden drei Jahren im Schnitt bei über 11,5 Prozent liegen./she/stk/jha/

ISIN IT0000062072

AXC0059 2018-11-21/08:58