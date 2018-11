FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Mittwoch deutlich höher in den Handel gestartet. Nach der Abwärtsbewegung der vergangenen Tage und mit dem US-Feiertag am Donnerstag wird an der Börse mit einer technische bedingten Erholungsbewegung gerechnet. Diese könnte, ohne das übergeordnete bearische Bild zu ändern, bis in den Bereich bei 11.400 Punkte laufen. Sollte der DAX-Future jedoch unter das Vortagestief fallen, müsse mit einem schnellen Abrutschen bis in den Bereich bei 10.800 Punkten gerechnet werden, heißt es von technischen Analysten.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 93 auf 11.138 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.145 und das -tief bei 11.120 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.269 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2018 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.