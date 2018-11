Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Knorr-Bremse mit "Neutral" und einem Kursziel von 86 Euro aufgenommen. Die gegenwärtige Bewertung spiegele die Qualität des Unternehmens wider, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit einem überdurchschnittlichen Wachstum aus eigener Kraft des Herstellers von Bremssystemen sei die Aktie ein attraktives Investment. Um aber die Einstufung "Overweight" zu rechtfertigen, müsste die Bewertung bei etwa 95 Euro liegen - ambitioniert im Branchenvergleich, so der Experte./bek/ag Datum der Analyse: 21.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-21/09:01

ISIN: DE000KBX1006