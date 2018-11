Mehr als 350 Teilnehmer - so viel wie nie zuvor - informierten sich über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Elektronikindustrie. Bei so großer Resonanz und Informationsbedarf sah sich Prof. Dr. Rainer Thüringer in seiner Eröffnungsrede bestätigt: "Smarte Elektronik stellt uns vor neue Herausforderungen." Der FED-Vorstandsvorsitzende betonte daher. "Produkte an der Grenze des technisch Machbaren unter Zeit- und Kostendruck zu entwickeln und zu fertigen, fordert uns jeden Tag aufs Neue. Die Branche dabei zu unterstützen, sieht der FED als seine Mission an."

45 Fachvorträge boten den Teilnehmern Einblicke in die Themen Management, Entwicklung und Design, Fertigung und Test sowie multifunktionale Leiterplatten. Damit kommt der Anspruch des FED zum Ausdruck, die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis hin zur Fertigung thematisch abzudecken. Eine Diskussionsrunde richtete der Arbeitskreis 3D im FED aus zur Frage, wie die Hersteller von EDA-Software künftig für 3D-Technologien gerüstet ist. Acht Anbieter von EDA-Tools präsentierten ihre 3D-Features und stellten sich anschließend den Fragen der Zuhörer. Mitreißend war die Keynote von Prof. Dr. Wolfgang Ertel, Leiter des Instituts für künstliche Intelligenz an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er ging auf die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen für eine nachhaltige Zukunft ein. Der Berufspilot und Autor Peter Brandl zog in seinem Vortrag zum Auftakt des zweiten Konferenztages Parallelen zwischen Luftfahrt und Unternehmensalltag und zeigte dabei vor allem Strategien für den Umgang mit Fehlern im Unternehmen auf.

