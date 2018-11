Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn im Kurs gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,12 Prozent auf 160,65 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um 0,02 Punkte auf 0,37 Prozent.

Italienische Staatsanleihen verzeichneten dagegen Kursgewinne. Am Markt wurde ein Bericht der italienischen Tageszeitung "La Stampa" als Grund genannt. Das Blatt berichtete ohne Angaben konkreter Quellen, dass sich Italiens Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini bereit zeigen könnte, im Haushaltsstreit etwas auf die EU-Kommission zuzugehen. Die Zeitung nennt als Kompromissfelder das geplante Bürgereinkommen und die Rücknahme früherer Rentenreformen. Beides sind eher Anliegen des Lega-Koalitionspartners Fünf Sterne.

ie EU-Kommission wird an diesem Mittwoch (gegen 12 Uhr) ihre abschließenden Einschätzungen zu den Haushaltsentwürfen der 19 Euro-Staaten für 2019 verkünden. Im Fokus stehen dabei besonders Italiens Budget-Pläne.

Konjunkturdaten stehen in Europa zur Wochenmitte nur wenige an. Allerdings veröffentlicht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre neue Wirtschaftsprognose. Angesichts bestehender Konjunktursorgen dürften sich Anleger dafür besonders interessieren.

In den USA stehen einige Wirtschaftsdaten an, weil an diesem Donnerstag das Fest "Thanksgiving" beginnt. Die meisten der normalerweise erst im Wochenverlauf anstehenden Daten werden deshalb vorgezogen./bgf/jsl

ISIN DE0009652644

AXC0064 2018-11-21/09:04