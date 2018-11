Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt könnte nach dem äusserst schwachen Start in die Woche nun am Mittwoch etwas Halt finden. Händler rechnen nach dem Kursrutsch mit einer gewissen Stabilisierung. Doch die Lage an den Finanzmärkten bleibe von Unsicherheit geprägt, hiess es. In der Schweiz kommt dazu, dass Kursverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...