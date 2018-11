Die ThyssenKrupp AG (ISIN: DE0007500001) will der Hauptversammlung eine Beibehaltung der Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 15,48 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 0,97 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 1. Februar 2019 in Bochum statt. Damit liegt die Ausschüttung das vierte Jahr in Folge auf diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...