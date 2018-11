FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Mittwoch etwas leichter in den Handel gestartet. Mit Notierungen über 160 Prozent notiert er allerdings unverändert stabil. Für einen erhöhte Risikoaversion sorgte am Vortag die Ankündigung des spanischen Ministerpräsidenten Sánchez, gegen die aktuelle Brexit-Vereinbarung zu stimmen, sollte das zukünftige Verhältnis zwischen Gibraltar und Spanien nicht zweifelsfrei geklärt sein.

Im Tagesverlauf dürfte nach Einschätzung der DZ Bank dann vor allem Italien im Fokus stehen. Am Vormittag werden zunächst die Konjunkturprognosen für 2018 und 2019 veröffentlicht, am Nachmittag stehen dann der italienische Finanzminister Tria und der stellvertretende Ministerpräsident Salvini im Parlament Rede und Antwort.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 20 Ticks auf 160,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,74 Prozent und das Tagestief bei 160,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 22.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures büßt 9 Ticks auf 131,64 Prozent ein.

November 21, 2018 02:51 ET (07:51 GMT)

