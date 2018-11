Am Mittwoch erholten sich die Ölpreise etwas von ihren Verlusten vom Vortag. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete 68 Cent mehr als am Dienstag, der Preis für WTI stieg um 74 Cent.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihren kräftigen Verlusten vom Vortag erholen können. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,21 US-Dollar. Das waren 68 Cent mehr als am Dienstag. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...