Nach den deutlichen Verlusten des Vortages treten heute wieder Käufer in Aktion. Doch die Frage bleibt: Wie groß sind die Parallelen zum Platzen der Technologieblase im Jahr 2000?

Der Dax steht vor einem Scheideweg: War das Minus an vergangenen Dienstag ein "reinigendes Gewitter", das alle spekulativen Anleger aus dem Markt wirft? Oder sind die Kursverluste nur der Auftakt für eine langjährige Baisse?

Eine Antwort auf diese Frage wird es wohl erst im Nachhinein geben. Doch klar ist: Trotz der hohen Kursverluste am gestrigen Dienstag gab es nur geringes Kaufinteresse. Das ist kein Zeichen für ein schnelles Ende der Korrektur, auch wenn heute zum Auftakt die ersten Anleger auf die Käuferseite wechselten.

Der positive Start in den heutigen Handelstag sorgt zwar für Erleichterung, ist aber noch lange keine Trendwende. Der Dax notiert in den Handelsminuten 0,8 Prozent höher bei 11.150 Zählern. Noch am gestrigen Dienstag ging es angesichts von Warnungen aus Industrie und Handel über zu hohe Erwartungen an Gewinn und Umsatz mit den Kursen deutlich bergab.

Der Dax fiel gestern um 1,6 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 11.066 Punkten und behauptete damit nur knapp die psychologisch wichtige Marke von 11.000 Zählern. Darunter hat er zuletzt im Dezember 2016 gelegen.

Ein Grund für die heutige Erholung am deutschen Aktienmarkt könnte die noch nicht von offizieller Seite bestätigte Einladung des Weißen Hauses an die drei großen deutschen Automobilhersteller sein, sich in Washington zu Gesprächen zu treffen. Dementsprechend liegen die Automobilwerte im Plus, angeführt von Volkswagen, die um zwei Prozent an Wert steigen. #

Die weitere Entwicklung an den Börsen dürfte auch mit den künftigen Kursen der Technologiewerte zusammenhängen. So ziehen die Analysten der Helaba schon seit längerem Parallelen zu den Hochs an den Aktienmärkten im Jahr 2000. Damals platzte die sogenannte Technologieblase, eine langjährige Baisse war die Folge. "Der Eintritt in den Bärenmärkt der sogenannten FAANG-Aktien und teilweise vollzogene, deutliche Rücksetzer (unter anderem Facebook und Netflix) zeigen, dass weiterer Bewertungskorrekturbedarf vorhanden ist", schreiben die Helaba-Experten.

Der Begriff FAANG steht für die Aktien Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google und ein Bärenmarkt gilt als erreicht, wenn die Kurse mindestens 20 Prozent gefallen sind.

"Die Leute denken, dass das Wachstum seinen Höhepunkt erreicht hat und damit auch die Gewinne der Unternehmen ihren Gipfel gesehen haben", fasste Analyst Michael Antonelli vom Brokerhaus Robert W. Baird die Stimmung der Anleger zusammen.

Auch in Deutschland hat der TecDax seit Ende August dieses Jahres rund

