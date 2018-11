Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Nationalversammlung beschließt Gesetze gegen "Fake News"

Die französische Nationalversammlung hat zwei umstrittene Gesetze gegen die Verbreitung von Falschnachrichten beschlossen. Die Parlamentskammer stimmte in letzter Lesung mit klarer Mehrheit für die Pläne von Präsident Emmanuel Macron im Kampf gegen "Fake News". Der Staatschef will damit die Verbreitung von Gerüchten und Falschaussagen in Wahlkampfzeiten verhindern. Kritiker warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit und vor Zensur.

Südkoreaner Kim Jong Yang wird neuer Interpol-Präsident

Der Südkoreaner Kim Jong Yang wird neuer Präsident der internationalen Polizeibehörde Interpol. Wie Interpol im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, wurde der Südkoreaner in Dubai von den Delegierten der Mitgliedsländer für zwei Jahre in das Amt gewählt. Er setzte sich damit gegen den bisherigen Vize-Interpol-Chef Alexander Prokoptschuk aus Russland durch, der als Favorit für den Posten galt.

Türkei: Auftraggeber der Tötung von Khashoggi zur Verantwortung ziehen

Die Türkei hat gefordert, die Auftraggeber der Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. "Wer auch immer den Auftrag gegeben hat, sollte zur Verantwortung gezogen werden", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Besuch in Washington. "Wer auch immer das Verbrechen begangen hat, sollte vor Gericht gebracht werden." Zugleich betonte Cavusoglu, die Türkei wolle weiterhin gute Beziehungen zu Saudi-Arabien unterhalten.

Trump übermittelt Mueller Antworten zur Russland-Affäre

US-Präsident Donald Trump hat schriftlich auf eine Reihe von Fragen des Sonderermittlers zur Russland-Affäre, Robert Mueller, geantwortet. "Der Präsident hat heute auf die schriftlichen Fragen des Büros des Sonderermittlers geantwortet," erklärte Trump-Anwalt Jay Sekulow laut US-Medien. "Der Präsident hat schriftlich geantwortet." Ein anderer Trump-Anwalt, Rudy Giuliani, forderte ein Ende der Ermittlungen. Der Präsident habe eine "beispiellose" Kooperationsbereitschaft gezeigt.

Trump will in Streit um Asylrecht vor Obersten Gerichtshof ziehen

Im Streit um eine Verschärfung des Asylrechts hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, vor den Obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. "Wir werden diesen Fall im Supreme Court der Vereinigten Staaten gewinnen", sagte Trump. Zuvor hatte ein Bundesrichter in San Francisco eine einstweilige Verfügung gegen Trumps Erlass verhängt, demzufolge nur noch legal eingereiste Menschen in den USA Asyl beantragen dürfen.

Auch Australien lehnt UN-Migrationspakt ab

Die Liste der Länder, die den umstrittenen UN-Migrationspakt ablehnen, wird immer länger. Australiens konservative Regierung erklärte am Mittwoch, der Pakt könnte zur "illegalen" Einwanderung in das Land ermutigen. Dies bedrohe hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den Menschenschmuggel. Der Migrationspakt sei nicht im Interesse Australiens und stehe im Widerspruch zur Politik seiner Regierung, erklärte Premierminister Scott Morrison.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt 4,0%

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

