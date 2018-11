Hemden- und Blusenspezialist ETERNA zieht 9-Monats-Bilanz und verkündet ein Umsatz- und überproportionales Ergebniswachstum im Berichtszeitraum. Heute außerdem in den News: FCR Immobilien erwirbt Portfolio mit 12 Immobilien und Agricultural Development Bank of China startet mit Euro Green Bond auf dem CEINEX-Marktplatz in Frankfurt. ETERNA Mode Holding GmbH informiert über die Zwischenergebnisse nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...