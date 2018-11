ROS, das steht für Robot Operating System, ist ein Open Source Framework, um Software für Robotik-Anwendungen zu schreiben. Dieses Programmiergerüst besteht aus einer Sammlung von Funktionalitäten, Treibern sowie einer Kommunikationsschicht. Programmierer erstellen in diesem "Rahmen" eigene Pakete. Die fertigen ROS-Pakete stellen bestimmte Funktionalitäten und Treiber dar und werden den Anwendern zur Verfügung gestellt. Beispielsweise kann das eine Bahnplanung sein, die vom Anwender an die individuelle Applikation, etwa eine Pick-and-Place-Anwendung angepasst wird. Die einzelnen Pakete sind modular und dadurch vielseitig für die Hardware unterschiedlicher Hersteller einsetzbar.

Gemeinsam ans Ziel

Entstanden ist ROS im universitären und forschenden Umfeld. Dort hat es sich zum Standard für Forschungsprojekte innerhalb der Robotik entwickelt. Ein Vorteil des Open Source Frameworks ist die Zusammenarbeit in der ROS-Community mit Spezialisten aus verschiedenen Bereichen. Gemeinsam sind sie in der Lage auch komplexe Robotik-Anwendungen zu programmieren. Diese Online Community arbeitet zusammen an den ROS-Paketen und unterstützt sich gegenseitig. Dazu gehört beispielsweise die ausführliche Dokumentation der Pakete, das Bearbeiten von sogenannten Pull-Requests, also Anfragen zur Zusammenführung des Codes von mehreren Programmierern, und das Erstellen von Tutorials.

Gerüstet für die Industrie

Die Vorteile von ROS umfassen neben dem Open Source Charakter, also der offenen Verfügbarkeit des Quelltextes, die Verwendung von modernen Programmiersprachen

