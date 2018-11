München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Günstiges Angebot 5,27 Euro pro Monat, teuerstes 9,57 Euro - Gelegenheitsnutzer leihen Filme ab 98 Cent bei Pay-per-View-Anbietern - Internettarife fürs Streaming bereits ab durchschnittlich 9,99 Euro pro Monat



Die Kosten der gängigsten Video-on-Demand-Abonnements (VoD) unterscheiden sich um bis zu 45 Prozent. Das günstigste Angebot kostet effektiv 5,27 Euro im Monat, beim teuersten Anbieter werden durchschnittlich 9,57 Euro fällig.1) Dafür streamen Film-, Serien- oder Sportliebhaber unbegrenzt Inhalte des gebuchten Angebots.



"Verbraucher sollten bei der Auswahl des passenden Video-on-Demand-Angebots nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Leistung achten", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer DSL bei CHECK24. "Nicht jeder Anbieter unterstützt beispielsweise alle Endgeräte oder bietet einen Offline-Modus."



Gelegenheitsnutzer leihen Filme ab 98 Cent bei Pay-per-View-Anbietern



Pay-per-View-Angebote kommen für Kunden infrage, die nur gelegentlich einen aktuellen Kinohit oder einen Klassiker ansehen möchten.2) Verbraucher zahlen dabei für jedes abgerufene Video einzeln - ohne feste monatliche Grundgebühr oder Vertragsbindung.



Abhängig von Genre, Bildqualität und Aktualität leihen Verbraucher Filme und Serienepisoden ab 98 Cent. Neue Kinohits und Serienfolgen sind in der Regel teurer.



Internettarife fürs Streaming bereits ab durchschnittlich 9,99 Euro pro Monat



Verbraucher, die Filme oder Serien in hoher Auflösung streamen möchten, benötigen dafür einen Internetanschluss mit ausreichender Bandbreite. Für einen flüssigen und unterbrechungsfreien HD-Stream empfiehlt sich eine Bandbreite von mindestens 25 MBit/s. Entsprechende Internettarife gibt es bereits ab durchschnittlich 9,99 Euro im Monat. Alle Tarife finden Sie hier.3)



Persönliche Beratung zu VoD und Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang



Kunden, die Fragen zu VoD-Angeboten oder einem passenden Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene DSL-Verträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern und Internettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).4)



1) Der monatliche Durchschnittspreis berücksichtigt alle Kosten und Vergünstigungen innerhalb der ersten zwölf Vertragsmonate. 2) http://ots.de/hPmzqu 3) http://ots.de/qrUczi 4) Quelle: https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf



Über die CHECK24 GmbH



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünfte, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de