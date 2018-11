BERLIN (Dow Jones)--Die Städte stellen sich gegen eine automatische Erfassung von Nummernschildern zur Durchsetzung von Dieselfahrverboten. "Dauerhaft Erfassungssäulen und Kameras im Straßenraum aufzustellen, dem stehen die Städte kritisch gegenüber", sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Süddeutschen Zeitung. Polizei und Ordnungsämtern fehle bisher die Technik zur automatischen Erfassung der Kennzeichen.

Die Bundesregierung will von einem Dieselbann betroffenen Kommunen das Recht einräumen, die Fahrverbote wirksam durchsetzen zu können und dabei auf Technik zurückzugreifen, wie sie im Prinzip bei der Überwachung der Lkw-Maut eingesetzt wird. Nach den Worten von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) handelt es sich um eine Kann-Bestimmung.

Fährt ein Fahrer eines älteren Selbstzünders auf einer für ihn gesperrten Straße würde er automatisch erfasst und die Städte könnten ihm einen Strafzettel zuschicken. Frankfurt am Main, für das ein Fahrverbot im kommenden Jahr ausgesprochen wurde, hält aus Datenschutzgründen eine technische Überwachung für unverhältnismäßig. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach sich ebenfalls dagegen aus. Am Mittwoch könnte unterdessen ein weiteres Fahrverbot drohen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden verhandelt eine Klage das Land Hessen für saubere Luft in Darmstadt.

November 21, 2018

