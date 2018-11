Wall Street und Ölmarkt unter Druck Blick auf CADJPY interessant Italienischer Haushalt heute im Fokus DE30: Positives Signal am Morgen

Am Dienstag knüpften die weltweiten Aktienmärkte an ihre bisherigen Verluste an. Auch an der Wall Street gewann die Abwärtsbewegung an Dynamik. Selbst der optimistische Ton von US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow hinsichtlich des Handelsstreits zwischen den USA und China konnte dem nicht entgegenwirken. Der marktbreite S&P 500 schloss 1,82% unter seinem Schlusskurs, der Leitindex Dow Jones verlor 2,21% und der technologielastige Nasdaq 1,70%. Letzterer bildete ein neues Tief aus, während die anderen zwei US-Aktienindizes etwas widerstandsfähiger waren und am letzten Tief (Ende Oktober) scheiterten. Kommt es zu einem Doppelboden und droht eine neue Verkaufswelle? Es besteht definitiv weiterhin Abwärtsrisiko, allerdings deuten die US-Futures im vorbörslichen Handel bereits auf einen Erholungsversuch hin. Der Ölmarkt verliert ebenfalls weiter an Boden. WTI und Brent notieren am Mittwochmorgen bei 54,32 USD bzw. 63,64 USD. Seit Anfang Oktober haben die beiden Ölsorten deutlich über 20 USD an Wert verloren. Seit einigen Handelstagen gab es Anzeichen auf eine Erholung, doch die Angst vor einem ...

